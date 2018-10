OL : Genesio n'a pas les supporters, mais il a les joueurs avec lui !

Dans : OL, Ligue 1.

Présent sur le plateau du Canal Football Club, Bruno Génésio en a profité pour répondre aux critiques émanant de certains supporters de l'Olympique Lyonnais.

Nommé entraîneur principal du club rhodanien par Jean-Michel Aulas en décembre 2015, Bruno Génésio ne fait toujours pas l'unanimité pour lui à Lyon. Critiqué sur les réseaux sociaux et souvent sifflé au Groupama Stadium, le coach de 52 ans paie un peu les pots cassés de sa réputation d'entraîneur du cru, alors que certains suiveurs pensent que l'OL doit avoir un grand manager international à sa tête. Malgré tout, Génésio poursuit sa route contre vents et marées en essayant de gérer au mieux sa mauvaise cote de popularité.

« Les critiques des supporters ? Ça a été très dur au début. Maintenant, je me suis forgé une carapace. J'ai la reconnaissance de mes joueurs, c'est ce qui me porte. Lorsque j'ai été nommé, on attendait certainement un nom plus ronflant, je peux le comprendre. Ce que je comprends moins, c'est que trois ans après, avec un bilan plutôt positif, on en est toujours au même point... Il faut relativiser, ce n'est pas tous les supporters, c'est une frange des supporters », a lancé, sur Canal+, Génésio, qui va tenter de mettre tout le monde d'accord cette saison en menant son OL le plus haut possible en Ligue 1, en Ligue des Champions et en coupes nationales. Il n'aura de toute façon pas d'autre choix s'il veut garder sa place sur le banc de Lyon, car son contrat prend fin en juin 2019...