OL : Fékir vendu, le mirage Hakim Ziyech revient au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avec le départ de Nabil Fekir en Espagne, l’Olympique Lyonnais est dans l’obligation de recruter un milieu de terrain supplémentaire au mercato.

Reste à définir le profil de celui-ci : une sentinelle, un relayeur au profil très travailleur ou un joueur davantage technique ? Dans le viseur de l’OL, Valentin Rongier appartient à la seconde catégorie. Mais selon les informations du compte Twitter @ActuGones, un joueur bien plus technique, quasiment numéro dix dans l’âme, est également pisté par Lyon. Et cela risque d’en faire rêver plus d’un dans le Rhône puisqu’il s’agit d’Hakim Ziyech.

Néanmoins, le média indique que pour plusieurs raisons, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas pousser très loin cette piste ultra-sexy. « Selon nos sources, Ziyech suscite l’intérêt des dirigeants lyonnais, mais il n’est pas la piste prioritaire. Il n’y a d’ailleurs même pas encore eu de contact entre Lyon et l’Ajax. Notre source nous a également indiqué que d’autres facteurs étant reliés à la vie privée et au comportement du joueur pourraient être un obstacle important à une éventuelle signature » est-il expliqué. Reste désormais à voir si cette information est crédible. Si oui, elle ne devrait pas manquer de frustrer les supporters de l’Olympique Lyonnais, nombreux à apprécier le profil du Marocain de l’Ajax Amsterdam.