OL : Fekir devient gênant, il doit partir au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une saison mitigée à l’Olympique Lyonnais, Nabil Fekir est plus que jamais poussé vers la sortie par son président Jean-Michel Aulas.

Et pour preuve, le club rhodanien a mandaté plusieurs agents pour lui trouver une porte de sortie, et l’international français a carrément été proposé à Arsenal. Mais pour l’heure rien n’y fait, aucun club n’est prêt à payer la somme réclamée par l’OL pour racheter la dernière année de contrat. Cela va vite devenir un gros problème selon Habib Beye, lequel a estimé sur Canal Plus que Nabil Fekir n’avait plus de jus à Lyon.

« En fin de championnat il n’avait plus du tout de jus. Je pense que le club va essayer de le vendre. L’OL va vouloir le meilleur prix possible mais faudrait déjà qu’il y ait des offres concrètes. Il lui reste un an de contrat. Si Fekir ne souhaite pas prolonger et qu’il a encore un an de contrat, il part comment ? Je pense que le club attend une bonne offre car Fekir a envie de partir. Je peux me tromper mais j’étais quand même aux premières loges cette saison et je ne pense pas que le club souhaite construire autour de lui et de toute manière je pense que ce serait une erreur de le faire » a estimé l’ancien défenseur de Marseille, inquiet par la tournure que prend le dossier Nabil Fekir en ce mois de juillet.