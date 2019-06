OL : Emmanuel Dennis, la surprise à 13 ME du mercato lyonnais

Dans : OL, Mercato.

Avec les départs annoncés et les ambitions élevées fixées au nouvel entraineur, l’Olympique Lyonnais va certainement recruter dans tous les secteurs cet été.

L’attaque n’est pas forcément la priorité, mais Florian Maurice ne laissera pas passer l’occasion de faire une belle affaire s’il la voit passer. C’est le cas avec Emmanuel Dennis, ailier de 21 ans qui se fait remarquer avec le Club Bruges ces deux dernières saisons. S’il n’est pas un buteur patenté, le Nigérian est apprécié par de nombreux clubs européens pour son activité, sa faculté à jouer des deux pieds et sa marge de progression encore importante.

Cela vaut au natif d’Abuja des intérêts du Fenerbahçe et d’Arsenal, en plus de l’OL. Mais comme le révèle le média turc Fanatik, la formation d’Istanbul a décidé de rester en retrait de ce dossier en raison de la gourmandise du club belge. Bruges demande en effet 13,5 ME pour laisser partir son joueur qui possède encore deux ans de contrat, somme qui n’a pour le moment pas faire rebrousser chemin à Arsenal ainsi qu’à l’OL. Pour un transfert qui se formaliserait si jamais Cornet ou Traoré venaient à partir prochainement ? Ce pourrait bien être la stratégie lyonnaise sur ce dossier.