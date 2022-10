OL : Dembélé vendu cet hiver, une offre tombe

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire depuis la prise de fonctions de Laurent Blanc à Lyon, Moussa Dembélé n’est toutefois pas certain de rester au club cet hiver.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais à la fin de la saison, Moussa Dembélé n’est pas certain de disputer l’intégralité de la saison dans le Rhône. Et pour cause, en raison de la situation contractuelle de son attaquant de 26 ans, l’OL ne dira pas non à un transfert au mois d’hiver afin de limiter la casse en touchant une indemnité de transfert, même faible. Poussé vers la sortie l’été dernier, Moussa Dembélé avait refusé de quitter Lyon afin de choisir le club de son choix en juin 2023. L’ex-capitaine de l’OL a-t-il changer d’avis ? Cela est peu probable, d’autant plus qu’il a retrouvé du temps de jeu dans le 3-5-2 dessiné par Laurent Blanc depuis l’arrivée de ce dernier. Cela étant, à en croire les informations du journaliste Ekrem Konur, Moussa Dembélé est la priorité d’un club de Premier League au mercato d’hiver.

Moussa Dembélé ciblé par West Ham

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moussa Dembélé (@mdembele_10)

En effet, le journaliste dévoile que Moussa Dembélé est une cible privilégiée de West Ham pour le mois de janvier. Les Hammers ont la ferme intention de faire signer un attaquant cet hiver et c’est Moussa Dembélé qui est la priorité du club londonien. West Ham entend bien profiter de la situation contractuelle de l’ancien attaquant du Celtic Glasgow afin de s’offrir les services d’un buteur chevronné pour une somme raisonnable. De toute évidence, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ne seront pas fermés à un départ de leur attaquant. Cela risque en revanche de coincer du côté de Laurent Blanc, qui fait de Moussa Dembélé un titulaire au côté d’Alexandre Lacazette en attaque depuis deux matchs. De plus, il n’est pas certain du tout que l’ancien international espoirs français soit enclin à quitter l’OL à six mois de la fin de son contrat et alors que son temps de jeu a subitement augmenté depuis le départ de Peter Bosz, renvoyé par l’OL il y a deux semaines.