OL : Ce coup glacial qui a fait trembler Lyon à Kiev

Dans des conditions difficiles, l’Olympique Lyonnais est allé chercher sa qualification en obtenant le nul contre Donetsk 1-1 mercredi, suffisant pour aller prendre la deuxième place du groupe.

La neige qui tombait abondamment n’a pas trop perturbé la tenue du match sur une pelouse difficile, mais qui a pourtant bien tenu le choc de l’avis des observateurs. Et pourtant, c’était loin d’être gagné puisque mercredi matin, devant les chutes de neige abondantes, l’Olympique Lyonnais a été prévenu par l’UEFA que la rencontre pourrait être reportée au jeudi. Le Progrès le raconte ce vendredi, la délégation lyonnaise en a pris bonne note, mais est demeurée optimiste sur la tenue du match. La pelouse du stade Olympique de Kiev étant bâchée puis chauffée, cela a permis d’éviter une situation compliquée pour les troupes de Bruno Genesio.

« L’UEFA nous avait informés de la situation dans la nuit. Si les chutes de neige devenaient plus fortes, la rencontre pouvait être arrêtée et reportée au lendemain. On s’est préparé pour s’adapter au mieux aux conditions », a livré ainsi l’entraineur lyonnais, soulagé d’avoir pu éviter une semaine rocambolesque en Ukraine. Tellement soulagé que, Le Progrès le raconte, au soir du match dans le bar de l’hôtel, il a payé une tournée générale bien méritée à son staff technique pour fêter cette qualification arrachée, mais loin d’être imméritée sur l’ensemble des matchs de la poule.