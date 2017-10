OL : C’est fait, Houssem Aouar est définitivement adopté

Dans : OL, Ligue 1.

Pépite du centre de formation lyonnais, Houssem Aouar était annoncé par les fidèles suiveurs de l’OL depuis des années.

Le milieu de terrain polyvalent a pris son envol cette saison, progressivement mais indiscutablement. Ces dernières semaines, le joueur formé à l’OL a mis Memphis Depay sur la touche en évoluant sur l’aile gauche, et ce jeudi à Everton, c’est au cœur du milieu de terrain où il a fait apprécier sa technique mais aussi son répondant sur le plan physique. Résultat, il obtient sans conteste la meilleure note des joueurs de champ, avec un 7/10 dans L’Equipe, et la même très bonne note de 7/10 dans Le Progrès.

Le jeu est là, l’envie d’aller vers l’avant aussi, et sa capacité à garder le ballon fait un bien fou à son équipe. En plus de cela, le mental suit. « La chance nous sourit un peu plus avec les victoires contre Monaco et Everton. Mais on a aussi fait preuve de caractère », a rappelé Aouar, qui sait qu’un match de Coupe d’Europe en Angleterre équivaut presque en terme d’expérience à 10 rencontres de Ligue 1. De quoi faire encore plus grandir le jeune milieu de terrain de l’OL, qui apparaît à ce jour déjà indispensable.