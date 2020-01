OL : Ben Arfa rêve d'un come-back fracassant à Lyon !

Dans : OL.

Confronté aux blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde, l’Olympique Lyonnais songe à se renforcer lors de ce mercato hivernal.

Dans cette optique, le club rhodanien a creusé plusieurs pistes, dont celles, très ambitieuses, menant à Thomas Lemar ou encore à Kevin Gameiro. Néanmoins, l’OL ne fera pas n’importe quoi financièrement, raison pour laquelle il sera difficile de recruter un joueur de cette dimension au mois de janvier. En revanche, il est tout-à-fait possible pour l’Olympique Lyonnais de miser sur Hatem Ben Arfa, l’ancien Rennais étant libre de tout contrat, et cela depuis juin dernier. Un retour dans la capitale des Gaules emballerait en tout cas le principal intéressé, selon TF1.

Effectivement, la première chaîne de France affirme que l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille ou encore du Paris Saint-Germain attend avec impatience un appel du président lyonnais Jean-Michel Aulas au mercato hivernal. Son rêve serait tout simplement… de terminer sa carrière à l’OL, là où il a été formé. Pour rappel, L’Equipe indiquait la semaine dernière que l’actuel douzième de Ligue 1 songeait bel et bien à recruter Hatem Ben Arfa, mais que ce dernier ne faisait pas (encore) office de priorité aux yeux de Jean-Michel Aulas, de Juninho et de Rudi Garcia. Reste à voir comment la situation va évoluer dans les prochaines semaines dans ce dossier qui divise les supporters et les observateurs, Ben Arfa n’ayant plus joué depuis sept mois en match officiel.