OL : Avec Lovren sur le dos, Cherki ne peut pas lâcher

Par Eric Bethsy

Passeur décisif et buteur contre Lens (2-1) dimanche, Rayan Cherki a porté l’Olympique Lyonnais. Le milieu offensif devra confirmer sa progression tout au long de la deuxième partie de saison. Le tout sous le regard attentif de son coéquipier Dejan Lovren.

Encore un succès convaincant pour l’Olympique Lyonnais. Parfois bousculés par Lens, les coéquipiers de Dejan Lovren ont mis les ingrédients nécessaires pour enchaîner une deuxième victoire consécutive en Ligue 1. « On a fait un match exceptionnel dans l’état d’esprit du début à la fin, c’était du haut niveau et j’aime beaucoup cette performance, a réagi le défenseur central après la rencontre. J'espère qu'on pourra garder cela. »

Lovren assume son rôle

Afin de poursuivre sa bonne dynamique, l’Olympique Lyonnais devra garder tout son groupe impliqué, à commencer par les moins expérimentés. « Je suis là pour aider les jeunes joueurs, leur parler, donner des conseils afin de partager mon expérience, a rappelé le Croate arrivé cet hiver. Parfois ça fonctionne, parfois non, mais là, je pense qu'ils ont compris ce dont on a besoin. Castello (Lukeba) et Sinaly (Diomandé) ont bien joué, je suis content pour tout le monde. »

« L'atmosphère dans le vestiaire, c'est déjà beaucoup mieux puisque lorsque tu gagnes, le groupe a le sourire, s’est réjoui l’ancien joueur de Liverpool. Pour conserver ça, il faut travailler, ce n'est pas juste une fois, sur une rencontre. c'est impossible de remporter chaque affiche. Mais on peut donner le maximum sur la pelouse. » Le message est également destiné à Rayan Cherki. Passeur décisif pour Alexandre Lacazette puis buteur dimanche, le milieu offensif peut compter sur Dejan Lovren pour le recadrer si besoin.

« Ah Rayan, c’est un grand talent, un joueur techniquement exceptionnel, puissant aussi, a complimenté le défenseur central. S’il bosse bien, il peut faire une grande carrière. Pour cela, il faut être au top, y compris à chaque entraînement. Mais on lui parle, et je suis aussi là pour ça (rires). » Rayan Cherki est également suivi par son entraîneur Laurent Blanc, encore mécontent de son travail sans ballon.