OL : Aulas a vu un grand match, avec une bonne nouvelle

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

ean-Michel Aulas, président de Lyon, après le nul 1-1 face à Bergame : « Il faut être solidaire. On a fait un grand match mais on commet encore des erreurs. C'est une déception. Je pense qu'on a trouvé aujourd'hui un équilibre, on voit d'ailleurs qu'on est extrêmement difficile à battre. Après on se fait rejoindre au score, ce sont des faits de jeu, on aurait pu ramener cette victoire qui aurait été un exploit, n’oublions pas qu’ils ont battu Everton 3-0. L'autre bonne nouvelle c'est que le résultat nul à Everton permet de revaloriser la performance contre Limassol ».