OL : Après Ndombele, Lyon va récompenser un nouveau cadre

Dans : OL, Ligue 1.

Régulièrement sollicité sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais peut se réjouir d’avoir conservé ses meilleurs joueurs.

Mieux, le club rhodanien a même lancé une opération prolongations en juillet dernier, lorsque la révélation du précédent exercice Houssem Aouar avait signé jusqu’en 2023. Tout comme le latéral gauche Ferland Mendy deux jours plus tard. Et plus récemment, c’est Tanguy Ndombele qui est parvenu à un accord avec ses dirigeants. Le milieu relayeur a également signé un contrat de cinq ans peu de temps après son transfert définitif à Lyon. Alors à qui le tour maintenant ?

Selon les informations de L’Equipe, l’OL a choisi de récompenser Lucas Tousart. Des discussions ont été entamées avec la sentinelle de 21 ans même si son bail n’expire qu’en 2022. Ce sera surtout l’opportunité pour l’international Espoirs français de décrocher un contrat à la hauteur de son statut d’intouchable dans le onze de Bruno Genesio. Quant au prochain sur la liste des futurs prolongés, le nom de Nabil Fekir n’est sûrement pas très loin…