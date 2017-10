OL : Aouar est au-dessus du lot, un consultant est conquis

Dans : OL, Ligue 1.

Comme face à Everton, Houssem Aouar a livré une excellente copie face à Troyes dans un rôle axial aux côtés de Lucas Tousart et de Tanguy Ndombélé au milieu de terrain.

Déjà très bon lorsqu’il a remplacé Memphis Depay sur le côté gauche de l’attaque rhodanienne il y a quelques matchs, Houssem Aouar semble donner la pleine mesure de son talent lorsqu’il est aligné dans l’axe du terrain comme face à l’ESTAC. Très à l’aise techniquement, le joueur formé à l’OL a surtout fait admirer sa vision de jeu face aux Aubois. Consultant pour le site Olympique-et-lyonnais, Nicolas Puydebois a apprécié la performance du numéro 8 de l’équipe de Bruno Génésio.

« Houssem Aouar confirme match après match son impact sur cette équipe. En plus d’être d’une extrême élégance dans le jeu, il est aussi efficace et décisif. Un régal ! Son association avec Ndombele apporte de la fluidité dans le milieu de terrain lyonnais » a confié l’ancien gardien de l’OL avant de féliciter Bruno Génésio pour sa gestion de l’effectif. « J’ai trouvé intéressant de laisser Nabil Fekir au repos, pour deux raisons : le préserver d’un éventuel carton jaune synonyme de suspension pour le derby, mais aussi essayer un 4-3-3 avec deux relayeurs, ce qui permet à Bruno Genesio d’avoir une option tactique supplémentaire. De plus, faire tourner un effectif face à ce type d’adversaire permet de donner du temps de jeu et de concerner tout le monde, c’est intéressant ». Bref, ce week-end a été positif à tout point de vue pour l’OL. Une embellie à confirmer dès le week-end prochain à l’occasion de la réception d’un FC Metz en pleine crise au Groupama Stadium…