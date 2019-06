OL : 20 ME pour Reine-Adelaïde, Lyon est chaud

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, SCO.

Eliminée en demi-finale de l’Euro Espoirs lundi face à l’Espagne, l’Equipe de France n’a pas affiché un visage très séduisant.

Néanmoins, certains joueurs ont tiré leur épingle du jeu. C’est le cas de Dayot Upamecano, lequel s’est imposé comme le patron des Bleuets en défense, ou encore de Jeff Reine-Adelaïde. Très bon avec Angers cette saison, le polyvalent joueur de 21 ans risque d’animer le mercato. Et pour cause, l’ancien joueur d’Arsenal est très convoité, selon les informations obtenues par Ouest-France, qui affirme que Saïd Chabane a fixé à 20 ME le prix de son meilleur joueur.

« Le jeune milieu de terrain angevin est courtisé par de nombreux clubs européens, tous aussi prestigieux les uns que les autres. Parmi eux, le FC Porto, le Milan AC mais aussi des clubs allemands comme le Bayer Leverkusen et le Borrussia Dortmund. En France, Lille et Lyon lui font les yeux doux. Même s’il s’imagine jouer l’Europe, ce ne sera pas le critère le plus déterminant au moment du choix : ce qu’il veut, c’est jouer. Beaucoup jouer » indique le média. Lille, qui va perdre Nicolas Pépé et Lyon, désireux de s’appuyer sur les meilleurs jeunes français, tiennent la corde. Reste à voir qui va rafler la mise…