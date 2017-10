OL : 13 buts encaissés, la défense fait peur... aux adversaires

Dans : OL, Ligue 1, SCO.

Recentré cette année dans l’axe, Jérémy Morel effectue un début de saison très solide, où il apporte son dynamisme, sa lecture du jeu et une certaine complémentarité avec Marcelo. Néanmoins, la défense lyonnaise est loin d’être la plus efficace de Ligue 1, avec 13 buts encaissés en 8 rencontres. Ce dimanche à Angers, Bruno Genesio avait décidé de mettre l’ancien marseillais, très sollicité, au repos, pour donner du temps de jeu à Mouctar Diakhaby. Si Lyon a finalement craqué en concédant deux buts en infériorité numérique, le duo formé par le jeune lyonnais avec Marcelo a impressionné ses adversaires, et notamment Stéphane Moulin qui l’a fait remarquer.

« Il faut être honnête, avec Marcelo et Diakhaby devant nous en première période, on avait l’impression d’avoir deux golgoths infranchissables en face », a concédé l’entraineur du SCO d’Angers, pas fâché de voir le Brésilien se faire expulser. En effet, niveau gabarit, les deux centraux ont du répondant, et ont su empêcher les Angevins de se montrer dangereux, même si un nouveau but contre son camp a été inscrit pendant cette période, par Rafael.