Officiel : Boscagli quitte Nice et signe au PSV

L'OGC Nice a officialisé ce mercredi soir le départ d'Olivier Boscagli, lequel s'est engagé jusqu'en 2023 avec le PSV Eindhoven.

« Après un prêt au Nîmes Olympique lors de la saison 2017-18, Olivier Boscagli quitte définitivement le Gym. A 21 ans, le défenseur s’est engagé avec le PSV Eindhoven, vice-champion des Pays-Bas. Après des débuts à Beausoleil, le natif de Monaco intègre la préformation des Aiglons très tôt, avant de retourner à Beausoleil jusqu’en 2013 puis de regagner la capitale du Comté pour entrer au centre de formation.

Membre de toutes les équipes de France de jeunes, sacré champion d’Europe U19 en 2016, Bosca' débute en pro lors de la saison 2014-15, et se signale rapidement par son élégance et sa patte gauche. La saison suivante, il participe à 11 matchs de L1 et inscrit son 1er but dans l’élite, face à Montpellier (1-0, le 18/12/2015). Capable de jouer dans l’axe ou à gauche, il a disputé, en tout, 35 matchs en pros avec les Rouge et Noir, pour 1 but et 1 passe décisive.

L’OGC Nice remercie Olivier pour son engagement et son implication depuis de nombreuses saisons, et lui souhaite beaucoup de réussite dans la suite de son parcours », précise le Gym dans un communiqué.