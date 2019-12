L1 : Leonardo Jardim viré par Monaco, son remplaçant connu !

Dans : Monaco.

Une semaine après la probante victoire de Monaco contre Lille, le club de la Principauté a décidé de virer Leonardo Jardim. C'est Marcelino qui devrait le remplacer sur le banc de l'ASM.

Pour la deuxième fois en un peu plus d’un an, Leonardo Jardim va donc être limogé par les dirigeants russes du club de la Principauté, empochant au passage un nouveau gros chèque annonce ce samedi soir Monaco-Matin et L’Equipe. Le technicien portugais, qui avait pourtant réussi à redresser la barre après un début de saison raté, ne sera pas à la Turbie dimanche à l’heure de la reprise puisque ce samedi Leonardo Jardim a rencontré ses dirigeants, lesquels lui ont confirmé ce qui était déjà dans l’air du temps depuis la semaine passée, à savoir son départ immédiat.

Pour remplacer Jardim, l’AS Monaco aurait convaincu non pas Thierry Henry, mais Marcelino, viré lui en septembre dernier par Valence après un clash avec les responsables du club espagnol. Dans un premier temps, Marcelino souhaitait attendre l’été prochain pour reprendre une équipe, mais visiblement la proposition monégasque l’a convaincu de se lancer dès cette trêve hivernale. Les noms de Mauricio Pochettino et Laurent Blanc avaient également circulé sur le Rocher, mais à priori sans que cela se concrétise.