L1 : James Rodriguez à Monaco, le coup de folie ?

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Après avoir joué au Bayern Munich, au Real Madrid ou encore en Premier League, James Rodriguez évolue actuellement au Qatar à Al-Rayyan.

Sous contrat avec le club qatari jusqu’en juin 2024, James Rodriguez n’a cependant pas l’intention de rester dans un championnat mineur aussi longtemps. A seulement 30 ans, l’international colombien aimerait revenir en Europe et selon les informations obtenues par le Diario GOL, un retour en Ligue 1 est envisagé pour James Rodriguez. A première vue, on pourrait légitimement penser que seul le Paris Saint-Germain est candidat au transfert d’un tel joueur. Mais selon le média espagnol, l’AS Monaco songe très fortement à faire revenir son ancien joueur, qui a porté les couleurs de l’ASM de 2013 à 2014 avant de rejoindre le Real Madrid en échange d’un chèque XXL de 75 millions d’euros.

James Rodriguez à Monaco, la folle rumeur

Le média croit savoir que les dirigeants de l’ASM aimeraient profiter du fait que la cote de James Rodriguez est au plus bas sur le marché des transferts pour tenter le gros coup en le rapatriant à la surprise générale à la fin de la saison. Financièrement, le club qatari d’Al-Rayyan ne devrait pas se montrer trop gourmand dans la mesure où James Rodriguez n’a été transféré que pour 8 millions d’euros en provenance d’Everton en septembre dernier. En revanche, l’international colombien jouit de gros émoluments et l’AS Monaco est bien placée pour le savoir. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé entre les différentes parties alors que la politique sportive et salariale de l’ASM sous Paul Mitchell ne semble plus vraiment de distribuer de gros salaires à des joueurs trentenaires, ce qui est le cas de James Rodriguez. Utilisé à 3 reprises au Qatar depuis le début de la saison, le Colombien a inscrit un but et a délivré une passe décisive.