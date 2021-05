Ita : Gigi Buffon sur les tablettes de Monaco ?

Dans : Monaco.

Gianluigi Buffon a officialisé son départ de la Juventus en fin de saison, mais le légendaire gardien de but italien ne cessera peut-être pas de jouer. A 43 ans, Buffon a des pistes.

Ce mercredi, la Juventus joue une partie de son avenir européen à l’occasion d’un déplacement très risqué à Sassuolo. Après sa défaite à domicile face à l’AC Milan, la Vieille Dame n’a plus son destin entre les pieds dans la bataille pour la Ligue des champions. Et le net succès de Naples, mardi soir contre Udinese (5-1), colle une pression supplémentaire sur les épaules de la formation de Pirlo. Pour cette rencontre, l’entraîneur de la Juve pourra compter sur Gianluigi Buffon, lequel sera titulaire à cette occasion. Pour la légende de Turin, qui sera pour la 657e fois sur la feuille de match avec la Juventus en Serie A, l’heure du départ a sonné. Buffon a en effet confirmé qu’il quittait la Juve une fois la saison terminée. « Cette saison conclue définitivement mon expérience avec le club bianconero. Je ne sais pas encore si j’arrête ma carrière ou si je trouve une autre expérience stimulante », a indiqué celui qui avait un court passage au Paris Saint-Germain avant de repartir vers le Piémont.

Buffon contacté par Monaco et Galatasaray

Pour de nombreux médias italiens, il est évident que malgré ses 43 ans, Gianluigi Buffon ne prendra pas sa retraite après cette ultime année à la Juventus. Selon Nicolas Balice, qui travaille pour Calcio Mercato, il y a plusieurs pistes pour le portier italien. Outre l’Atalanta, qui s’était déjà intéressé l’an dernier à Buffon, Silvano Martina, l’agent du gardien de but de la Juventus, croule sous les contacts venus de toute l’Europe, mais également des Etats-Unis et des Emirats Arabes Unis. Mais deux clubs seraient prêts à faire des offres concrètes, à savoir l’AS Monaco et le Galatasaray. « S’ils se qualifient pour la Ligue des champions cela peut changer la donne », explique le journaliste transalpin, qui estime que Gianluigi Buffon ne rejoindra pas un club juste pour ajouter quelques euros à son compte en banque.