ASM : André Silva et Monaco, encore un coup de théâtre ?

Dans : Monaco, Mercato, Serie A.

Annoncé comme tout proche de l'AS Monaco il y a une semaine, André Silva avait finalement repris la route vers Milan, la visite médicale effectuée par l'attaquant international portugais n'ayant pas convaincu les dirigeants du club de la Principauté de l'engager. C'était du moins la version officielle justifiant l'échec de la signature du joueur prêté la saison passée par l'AC Milan au FC Séville. Mais ce lundi, Sport Mediaset affirme que le transfert d'André Silva à Monaco semble de nouveau possible. Les négociations entre l'ASM et la formation italiennes auraient repris et avanceraient assez rapidement dans un sens plutôt favorable.

Cela confirme ce que pensaient plusieurs journalistes transalpins la semaine passée, à savoir que le motif médical n'était peut-être pas le véritable point d'achoppement entre les deux clubs pour aboutir à un transfert de l'attaquant qui a encore trois ans de contrat avec l'AC Milan et dont le prix est estimé à 22ME. A priori, André Silva pourrait remplacer Falcao dans l'effectif de Leonardo Jardim, du moins si cette fois l'opération va à son terme, ce qui n'est pas encore acquis. Mais au moins, cela discute entre les dirigeants des deux clubs.