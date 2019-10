LOSC : Lille a des billets plein les yeux en regardant Osimhen

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Recruté par le LOSC pour seulement 12 ME en provenance de Charleroi, Victor Osimhen est indiscutablement la révélation de ce début de saison en Ligue 1. Avec déjà 7 buts inscrits en championnat et 1 but marqué en Ligue des Champions, l’international nigérian crève l’écran. Sans conteste, il s’agit encore d’un coup de maître signé Luis Campos au mercato. Et sans surprise, les Dogues pensent déjà à la revente du joueur d’ici quelques mois. Ils ne s’en cachent d’ailleurs pas, à l’image du conseiller portugais de Gérard Lopez, interrogé par Sky Sports.

« Si tout se passe normalement, à la fin de la saison, il y aura un gros transfert pour lui, parce qu’il est comme un chat. Vous savez, si vous avez un chat, donnez-lui un ballon ! Il est incroyable. Dans les 20 derniers mètres, il attaque tous les ballons. Tous les ballons. Comme un chat » a commenté Luis Campos, qui voulait déjà recruter le joueur en 2015 lorsqu’il officiait du côté de l'AS Monaco. Autant dire que la réussite de Victor Osimhen n’est donc pas une surprise pour Luis Campos, qui sait que le LOSC va réaliser une énorme plus-value dès l’été prochain grâce à la probable vente de son excellent avant-centre.