SCO : Stéphane Moulin annonce son départ d’Angers

Dans : SCO.

Entraineur le plus anciennement en poste en Ligue 1, Stéphane Moulin a annoncé qu’il quitterait le SCO d’Angers à la fin de la saison. Le technicien français l’a annoncé en conférence de presse ce vendredi. Présent depuis 10 ans en Anjou, il a réussi à faire du SCO un club confortablement installé dans l’élite, malgré des moyens parfois limités. Il est pressenti pour rejoindre le SM Caen, où son ancien collègue Olivier Pickeu est désormais président.

« J’ai décidé d’arrêter en fin de saison. Mon devoir est d’anticiper. Pour respecter le club, je me devais d’en informer les dirigeants dès maintenant. Avec le staff et les joueurs nous sommes en passe de réaliser une bonne saison. Je sais que le métier d’entraîneur est éprouvant. Je tiens à réfléchir sereinement à la suite de ma carrière. Je ne serai plus l’entraîneur du SCO d’Angers à la fin de la saison », a fait savoir l’entraineur d’Angers en conférence de presse.