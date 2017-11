SCO : Moulin veut faire payer l'addition à Rennes

Dans : SCO, Ligue 1, Rennes.

Stéphane Moulin (entraîneur d’Angers après la défaite à Dijon) : « Tout m’a déçu ce soir. Démarrer le match aussi mal n’augurait rien de bon et on n’avait pas les armes pour inverser la tendance. L’adversaire ne nous a pas permis de revenir. Bien sûr que je suis inquiet ce soir après ce qu’on a montré et compte tenu de notre classement. J’espère qu’on va réagir contre Rennes après une telle gifle si on a un peu d’orgueil. On n’a pas un niveau exceptionnel en Ligue 1 mais on n’a pas non plus un niveau aussi faible. À nous de montrer qu’on vaut mieux que ça et casser notre série à domicile. »