SCO : Le record de Reine-Adelaïde pulvérisé au mercato ?

Quelques mois après avoir vendu Jeff Reine-Adelaïde à Lyon pour 25 ME + 2,5 ME de bonus, le SCO d’Angers pourrait réaliser une vente supérieure lors du prochain mercato estival.

Et pour cause, L’Equipe affirme ce dimanche que le SCO d’Angers aurait d’ores et déjà reçu une offre à hauteur de 30 ME pour Rayan Aït-Nouri, jeune défenseur de 18 ans, certes international espoir, mais qui ne dispose pas encore d’une expérience importante en Ligue 1 avec seulement 18 matchs disputés. Pour l’heure, l’identité du club intéressé n’a pas encore fuité. Mais selon le quotidien national, il s’agirait d’un club du top 5 de la Premier League.

Agent de Rayan Aït-Nouri, le très puissant Jorge Mendes est à la baguette dans ce dossier. Il travaille avec le directeur général angevin Olivier Pickeu pour concrétiser ce deal. Néanmoins, l’actuel 8e de Ligue 1 ne souhaite pas vendre son joueur cet hiver. Il s’agirait donc d’un départ lors du mercato estival pour Rayan Aït-Nouri, lequel semble destiné à un gros transfert en Premier League. De plus, Olivier Pickeu espère faire monter les enchères et récupérer une somme plus proche de 35 ME dans le dossier du latéral de 18 ans. Il s’agirait d’un véritable coup de maître…