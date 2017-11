SCO : Angers plonge à la 19e place, Moulin n'est pas inquiet

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin (entraîneur d'Angers après la défaite contre Rennes) : « Ce soir, on a mis les ingrédients qu'il fallait. Actuellement, il nous manque toujours quelque chose. On a eu quelques opportunités pour reprendre l'avantage, on ne l'a pas fait. On n'a pas joué à un grand niveau mais on a joué en équipe. Sur la base, on y était mais on a manqué un peu de technicité. Je ne suis pas certain que la victoire soit méritée pour Rennes. Ils ont su profiter des coups de pied arrêtés pour nous battre. Pour le reste, même s'ils nous étaient supérieurs, je pense qu'en termes d'occasions, on était devant. Il y a une avancée par rapport à la défaite de Troyes mais quand on est dans la spirale où on est, c'est difficile. Il faut continuer de travailler, de croire en ce que l'on fait. Je ne suis ni surpris, ni inquiet mais ça confirme juste ce que je pense: nous n'avons pas de marge.»