Officiel : Encore un départ à Nîmes, Thioub signe à Angers

Après avoir déjà perdu Bouanga et Savanier, Nîmes a enregistré ce mardi le départ de Sada Thioub. En effet, le finaliste de la dernière CAN avec le Sénégal a rejoint le SCO d’Angers. « Bison futé annonce un trafic fluide sur l’axe Nîmes-Angers ! Rachid Alioui avait ouvert la voie. Sada Thioub n’avait plus qu’à suivre. Angers SCO accueille ainsi un deuxième Croco dans ses rangs. Le finaliste de la CAN vient de s’engager pour quatre saisons avec les Noirs et Blancs » a notamment indiqué le SCO dans un large communiqué.