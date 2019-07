Officiel : Angers s'offre sa quatrième recrue de l'été

Dans : SCO, Mercato, Ligue 1.

Milieu de terrain au profil technique et offensif, Mathias Pereira-Lage s’est officiellement engagé en faveur du SCO d’Angers, ce mardi. Clermont devrait récupérer une somme légèrement inférieure à 2 ME dans l’opération. « Désormais Scoïste, Mathias Pereira Lage vient poursuivre sa progression et découvrir la Ligue 1 Conforama. Dès demain, il prendra en marche le train de la prépa angevine, avec ses nouveaux coéquipiers au centre d’entraînement de la Baumette ! Bienvenue à Angers Mathias » peut-on lire sur le site officiel du SCO.