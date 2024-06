EdF ‍: Mbappé ou son masque, accusé levez-vous ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi, l'équipe de France sera aux prises avec la Belgique en huitièmes de finale de l'Euro 2024. Kylian Mbappé sera très attendu par les fans et observateurs tricolores.

Deuxième de sa poule, l'équipe de France s'est mise dans la difficulté lors de l'Euro 2024 en Allemagne. Le tableau qui attend les Bleus est des plus relevés. Cela commencera par un huitième de finale contre la Belgique ce lundi. Une Belgique elle-aussi dans le doute et qui a tout à prouver. Surtout face à un adversaire qui l'a historiquement dominé. S'il y a bien un joueur qui sera attendu au tournant lundi contre les Diables Rouges, c'est Kylian Mbappé. Très décevant depuis le début du tournoi et blessé au visage, le nouveau joueur du Real Madrid garde cependant la confiance de Didier Deschamps, qui veut lui donner le maximum de pouvoir. Une bonne chose ? Cela se discute. Contre la Belgique en tout cas, avec le masque de Mbappé sur sa tête, Deschamps va connaitre un vrai casse-tête. Ce n'est pas Candice Rolland qui dira le contraire.

Mbappé, l'heure des doutes ?

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, la commentatrice a en effet donné son avis sur le sujet : « Je pense qu'il y a une petite incidence sur le masque. Athlétiquement, c'est important de savoir où il en est. Je ne pense pas que ça l'handicape énormément mais ça fait la différence. Notamment au niveau de la respiration et de la vision. On a vu sa réaction lorsque Lewandowski lui touche le visage. (...) Psychologiquement il va s'y faire. Il va dépasser ça. Je pense que ça peut aussi avoir une réflexion sur son placement face à la Belgique. Sur le côté, peut-il courir avec le masque ? Est-ce qu'il est mieux dans l'axe avec moins de courses mais sa présence dans la surface... ça peut rentrer dans la réflexion ». Auteur d'un but sur penalty (face à la Pologne) pour le moment à l'Euro, Kylian Mbappé est encore loin de son meilleur niveau, comme le reste de l'attaque française. Il faudra retrouver des couleurs lundi pour passer la Belgique, sous peine de connaître une nouvelle désillusion importante lors d'un Championnat d'Europe.