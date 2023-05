Foot Féminin : 6.000 personnes pour la finale en France, 77.000 en Angleterre

Dans : Coupe.

Par Claude Dautel

Les footballeuses françaises doivent se demander si tout est mis en œuvre pour populariser encore plus leur sport. Ce week-end permet une terrible comparaison avec l'Angleterre.

Samedi, c'est au stade d'Orléans qu'à peine 6.000 personnes ont assisté à la victoire de l'OL contre le PSG en finale de la Coupe de France. Un choix de délocaliser ce choc entre les deux équipes les plus fortes de notre pays qui a étonné et déçu. Et comme si cela ne suffisait pas, ce dimanche, c'est dans le mythique stade de Wembley qu'avait lieu la finale de la Cup féminine entre Chelsea et Manchester United. Un match remporté par les Blues sur le score de 1 à 0. A cette occasion, 77.390 personnes étaient présentes, un record mondial pour un match domestique. Pour la FFF, il est clairement temps de passer à la vitesse supérieure pour le football féminin professionnel sous peine de reculer d'un cran dans la hiérarchie.