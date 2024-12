Rennes fait craquer Bordeaux, Auxerre passe à la trappe

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Bordeaux a fait trembler Rennes quelques minutes, mais le club breton s'est finalement facilement qualifié. La surprise est venue d'Auxerre éliminé par Dunkerque.

La seule surprise de ce dimanche après-midi consacrée à la Coupe de France est venue du Stade de l'Abbé Deschamps où Dunkerque, actuellement en pleine forme en Ligue 1, a éliminé l'AJ Auxerre (0-1) grâce à l'unique but signé Bardeli (26e). Du côté du Matmut Atlantique, les supporters bordelais ont cru au miracle pendant dix minutes, puisque les Girondins avaient le score par Bahassa (18e).

Mais Rennes est d'abord revenu au score par Truffert (1-1, 29e), avant de finalement prendre ses aises en seconde période, l'équipe de Sampaoli s'imposant finalement 4 à 1 avec des réalisations signées James (59e), Assignon (75e) et Kalimuendo (80e). Le parcours bordelais s'arrête là, la formation girondine pouvant désormais se focaliser sur le championnat de N2 et une possible montée en National.

90’ - C’est terminé, les Girondins s’inclinent face au @staderennais



Bonne chance au club breton pour la suite de leur saison.



1️⃣-4️⃣ #FCGBSRFC #MarineEtBlanc pic.twitter.com/jsq873NmDx — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 22, 2024

De son côté, l'AS Monaco s'est imposée également 4 à 1 contre l'Union Saint-Jean, qui évolue en R1. À noter quand même que le portier du club amateur a stoppé deux penalties accordés aux Monégasques. Enfin, le Stade de Reims est venu à bout de Mutzig 3 à 1.