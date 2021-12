Paris-OL : Les Ultras parisiens sidérés par le culot lyonnais

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Tandis que la participation de supporters du PSG lors des incidents de vendredi à Charléty est évoquée, les Ultras du Paris FC pensent que Lyon veut surtout tourner le dos à ses responsabilités.

L’empire OL a contre-attaqué suite à l'image désastreuse donnée par certains de ses supporters présents dans le stade Charléty et qui étaient visiblement équipés non pas pour regarder un match de Coupe de France de leur équipe préférée, mais pour se battre. Et visiblement ils ont trouvé à qui parler, puisque des coups ont été échangés en haut du parcage réservé aux fans lyonnais. Tandis que les supporters de l’Olympique Lyonnais accusent désormais des interdits de stade parisien, mis au placard par le plan Leproux, d’avoir provoqué le chaos, les Ultras du Paris FC démentent de leur côté une quelconque participation à ces incidents, soupçonnant leurs homologues rhodaniens de vouloir faire un écran de fumée afin de ne pas avoir à assumer la présence d’individus cagoulés et équipés d’armes de poing dans leur tribune. Dans un communiqué, le Old Clan 2021 a mis les choses au point.

Communiqué suite aux débordements de Paris FC - Lyon ⬇️ pic.twitter.com/LHUnn0tiMh — Old Clan (@OldClan10) December 18, 2021

« Le Old Clan 2010 tient à réagir suite aux incidents d’hier : premièrement nous condamnons fermement les violences subies envers nos supporters (familles et enfants), nous regrettons qu'un match aussi important et avec une très belle ambiance de notre côté ait pu être entaché. Deuxièmement, nous précisons qu'absolument aucun membre du Old clan n'a fait partie d'une quelconque rixe dans le stade avec les lyonnais, contrairement à certains mensonges relayés par des « pseudos journalistes » pour tenter de dédouaner le parcage Lyonnais et trouver des causes atténuantes. Notre seul but était de faire la fête, ce soir-là, de profiter de ce stade plein. Alors, arrêtez de nous assimiler avec ces débordements. Il faut assumer ses responsabilités ! », indique l’association de supporters du Paris Football Club, qui a reçu le soutien du président du club, lequel affirme que la présence d'hooligans du PSG est une pure invention.