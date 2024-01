Orléans-PSG, une attente record pour avoir des billets ‍!

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Le match de Coupe de France entre Orléans et le PSG a suscité un engouement énorme malgré des places vendus à des prix élevés. Il fallait être patient pour avoir un ticket.

Il ne fait aucun doute que le stade de la Source sera comble samedi soir lorsque l'équipe locale recevra à partir de 20h45 le Paris Saint-Germain en 16e de finale de la Coupe de France. Ce mercredi, les guichets du club de National ouvraient à 10h et malgré le déluge et le froid, on se pressait pour avoir le droit d'acheter uniquement deux places par personne.

Preuve de l'incroyable attrait pour cette affiche, Antoine Denéchère, journaliste de France 3 Centre-Val de Loire révèle que la file d'attente s'était mise en place dès mardi soir à 22h30, soit 11h30 avant l'ouverture de la vente. Afin d'éviter le marché noir, l'US Orléans a mis en place une billetterie nominative, chaque acheteur devant venir avec sa pièce d'identité et celle de l'éventuelle autre personne concernée par l'achat d'un ticket.

8h : file d’attente devant le stade de la Source à Orléans avant l’ouverture de la billetterie du match de Coupe @US_Orleans / @PSG_inside à 10h ce mercredi. Certains attendent depuis 22h30. Ils ne pourront acheter que deux places chacun, strictement nominatives

@F3Centre ⚽️ pic.twitter.com/4G2wDiQU4d — Antoine Denéchère (@AntoineDen) January 17, 2024

Cette demande est d'autant plus folle que le club a décidé de mettre en vente ces 2.000 places pour le match de Coupe de France à un prix assez exorbitant, puisqu'il s'agissait de tickets étant vendu entre 80 et 100 euros ! Visiblement, cela n'a pas empêché les spectateurs de se presser pour avoir le droit d'assister au 16e de finale entre l'US Orléans et le Paris Saint-Germain qui devrait se déplacer au complet pour cette rencontre.