L'OM valide son billet pour les 1/8e sans trembler

Par Guillaume Conte

2022 commence bien pour l’OM, qui a su montrer sa supériorité face à la formation de National 3 de Chauvigny, pour s’imposer 3-0 sans trembler.

Le stade de Limoges ne demandait qu’à s’enflammer, mais Steve Mandanda, titulaire pour le coup, n’aura finalement pas eu grand chose à faire de la soirée. Les Olympiens ont pris le match par le bon bout, pour ne jamais le lâcher. Milik, très présent devant, avait certes manqué l’ouverture du score en début de match après avoir dribblé le gardien, mais il s’est magnifiquement rattrapé en inscrivant le premier but d’une volée acrobatique sur un centre de Luan Peres (0-1, 29e).

Comme prévu, tout fut alors plus facile avec le but du break signé Under après une remise de Gerson (0-2, 41e). En fin de rencontre, Harit corsait l’addition pour donner un peu plus d’ampleur au score (0-3, 80e) et assurer une fin de rencontre très tranquille aux Marseillais. Ce sera donc directement les 1/8e de finale pour la formation de Jorge Sampaoli, qui a pour le moment évité les pièges dans cette Coupe de France.