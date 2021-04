CdF : Un choc OL - Monaco en quarts de finale !

Dans : Coupe de France.

Ce vendredi soir, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France s’est déroulé en direct sur France 3.

Au lendemain de sa qualification douloureuse contre le Red Star, l’Olympique Lyonnais n'a pas été gâté en tombant sur un os. Puisque le club rhodanien recevra l’AS Monaco pour le choc des quarts ! De son côté, le Paris Saint-Germain accueillera Angers au Parc des Princes. Sinon, les petits Poucet de National 2 que sont Canet Roussillon et Rumilly Vallières joueront Montpellier et Toulouse. Ces quatre rencontres auront lieu les 20 et 21 avril prochains.

Les quarts de finale de la Coupe de France :

OL (L1) - Monaco (L1).

PSG (L1) - Angers (L1).

Canet Roussillon (N2) - Montpellier (L1).

Rumilly Vallières (N2) - Toulouse (L2).