CdF : Rennes rate tout et passe à la trappe

Par Guillaume Conte

Dans le choc entre clubs de Ligue 1 de cet après-midi, Montpellier a dominé Strasbourg 1-0 grâce au but lointain de Ristic. Bastia a créé un petit exploit en sortant Clermont, qui évolue en Ligue 1 (2-0). Rennes, qui a manqué un nombre incroyable d’occasions, dont un pénalty avec un Guirassy maladroit au possible, a fini par s’incliner aux tirs au but face à Nancy.

SC Bastia (L2) - Clermont Foot 63 (L1) 2-0

Montpellier HSC (L1) - RC Strasbourg Alsace (L1) 1-0

AS Nancy-Lorraine (L2) - Stade Rennais FC (L1) 1-1 (4-3 tab)

FC Bergerac (N2) - US Créteil Lusitanos (National) 0-0 (5-4 tab)