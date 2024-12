CdF ‍: Rennes ‍? Bordeaux préfère Locminé

Dans : Coupe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche prochain pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France, les Girondins de Bordeaux seront aux prises avec le Stade Rennais. Forcément un moment attendu pour le club au scapulaire, qui évolue désormais en N2.

Les Girondins de Bordeaux sont en totale reconstruction et espèrent redorer leur blason le plus rapidement possible. Cela passera par une montée en fin de saison à l'échelon supérieur, alors que le club au scapulaire évolue désormais en National 2. Le week-end prochain, les Girondins vivront néanmoins un moment fort, puisque les hommes de Bruno Irles affronteront le Stade Rennais en 32es de finale de la Coupe de France. Cela promet une belle ambiance et un coup de projecteur sur Bordeaux, qui a du mal à avoir de la lumière depuis quelque temps. Pour autant, Bruno Irles sait où il veut aller et pour lui, la Coupe de France n'est pas du tout une priorité.

Bordeaux n'en fait pas une affaire

Dans des propos rapporté par Ouest France, le technicien bordelais a en effet confié que ses joueurs devaient avant tout se concentrer sur les matchs de championnat et pas sur la Coupe, malgré l'affiche prestigieuse à venir : « Notre prochain match important, c'est le 4 janvier pour revenir à 7 points de la tête. C'est notre objectif. (…) Rennes ? C'est un bon match de préparation pour Locminé. On est contents d'avoir un match de préparation pour le 4 janvier. S'il n'y a pas de huis clos, on sera contents. Normalement ça devrait aller. On a du soutien au Matmut Atlantique ». De quoi certainement enlever de la pression à ses troupes mais aussi en mettre un peu plus sur les joueurs du Stade Rennais. Ces derniers soufflent le chaud et le froid depuis le début de la saison et seront attendus avec impatience par les fans bordelais dimanche prochain.