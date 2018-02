CDF : PSG-OM en quarts, l'OL ira à Caen

Dans : Coupe de France, Coupe, PSG, OM, OL.

Avant le dernier huitième de finale de la Coupe de France, qui se jouera ce jeudi soir entre Grenoble (N1) et Strasbourg (L1), le tirage au sort des quarts de finale a déjà eu lieu. Et celui-ci a offert un très gros choc puisque le Paris Saint-Germain, tenant du titre, recevra... l'Olympique de Marseille au Parc des Princes, seulement quelques jours après leur Classique en Ligue 1. De son côté, l'Olympique Lyonnais se déplacera à Caen. Les quatre rencontres se disputeront les mardi 27 et mercredi 28 février prochains.