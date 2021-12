CdF : OM, OL, PSG... Le tirage au sort des 16es de finale

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Ce dimanche soir, avant le dernier match du week-end entre Feignies-Aulnoye et le PSG, le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France s’est déroulé sur l’antenne d’Eurosport. Si l’Olympique de Marseille va se rendre à l’US Chauvigny (N3), l’OL pourrait affronter Nice si succès il y a dans son match arrêté contre le Paris FC. Et le PSG défiera Vannes (N2) en cas de victoire contre Feignies-Aulnoye. À noter que ces rencontres, dont un alléchant derby du Nord entre Lens et Lille, se joueront le 2 et 3 janvier prochains.

Les affiches des 16es de finale de la Coupe de France :

OGC Nice (L1) - Paris FC (L2) OU Olympique Lyonnais (L1)

AS Cannes (N3) - Toulouse FC (L2)

ESA Linas-Montlhery (N3) - Amiens SC (L2)

Bergerac Périgord FC (N2) - US Créteil-Lusitanos (N)

AS Nancy-Lorraine (L2) - Stade Rennais (L1)

FC Versailles 78 (N2) - La Roche-sur-Yon VF (N3)

Stade Brestois 29 (L1) - Girondins de Bordeaux (L1)

US Chauvigny (N3) - Olympique de Marseille (L1)

SC Bastia (L2) - Clermont Foot 63 (L1)

ES Thaon (N3) - Stade de Reims (L1)

Jura Sud Foot (N2) - AS Saint-Etienne (L1)

Montpellier HSC (L1) - RC Strasbourg Alsace (L1)

Entente Feignies-Aulnoye FC (N3) OU Paris Saint-Germain (L1) - Vannes OC (N2)

AS Vitré (N2) - FC Nantes (L1)

Quevilly Rouen Métropole (L2) - AS Monaco (L1)

RC Lens (L1) - Lille OSC (L1)