CdF ‍: Insulté pendant 90 minutes, ce joueur de L1 en a marre

Dans : Coupe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Peu avant les fêtes de Noël, Toulouse arrachait aux tirs au but sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France face au club de Hauts Lyonnais (Nationale 3). Auteur du tir victorieux, Aron Donnum ne s'était pas privé pour chambrer le public adverse.

Toulouse ne vit pas une saison de tout repos mais a néanmoins fait le nécessaire pour être en vie en Ligue 1 et en Coupe de France. Juste avant la trêve hivernale, le Téfécé se qualifiait d'ailleurs pour les 16es de finale de la Coupe de France au terme d'un match plus qu'accroché face à la modeste équipe de Hauts Lyonnais. Aron Donnum avait été le héros côté toulousain, inscrivant le tir au but de la victoire. Par la suite, le Norvégien avait célébré en mettant ses mains derrière ses oreilles pour provoquer le public rhodanien. Forcément de quoi faire parler au vu de la différence de niveau (sur le papier) entre les deux formations. Ces dernières heures devant la presse, Donnum est revenu sur son comportement, qu'il ne regrette pas du tout au regard des insultes qu'il a subies ce jour-là.

Donnum ne regrette rien et prévient

Solide sur ses appuis, le natif d'Eidsvoll (Norvège) a en effet balancé : « Pourquoi j'ai fait ça ? Et pourquoi pas ? On a joué sur le pire terrain que j'ai vu de toute ma carrière, face à une équipe qui a mis beaucoup d'agressivité, même si c'est vrai aussi que le tacle de Niklas Schmidt n'aurait pas dû avoir lieu. Ils ont joué avec beaucoup de dureté, ce n'était pas propre, on ne se sentait pas en sécurité, et les supporters nous ont hué et traité de tous les noms pendant tout le match, comme d'habitude, mais dans ce petit stade, on les entendait plus que dans les grands stades. J'ai marqué, j'ai fait ça pour leur dire : « Vous voulez parler maintenant, après l'avoir tout le match? ».

Les supporters peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est devenu normal d'insulter les joueurs, on reçoit énormément de choses négatives, et on ne peut rien dire. On le voit bien, dès que j'ai célébré, ça a été souligné, on me l'a reproché. Je trouve ça très étrange au fond, on ne peut jamais s'exprimer, et pourtant dans ce cas-là je n'ai même pas dit un mot. Quand on se fait insulter, on ne peut pas répondre, même si on en a envie, c'est la règle. Alors j'ai au moins voulu célébrer à ma façon ».

Voilà qui est clair et qui ne devrait pas se calmer si certains comportements dans les tribunes ne changent pas très vite. En tout cas, Donnum et ses coéquipiers vont eux devoir continuer sur leur dynamique. Un déplacement XXL les attend ce dimanche sur la pelouse du RC Lens en Ligue 1.