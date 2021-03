CdF : Des supporters assistent à l'exploit du Red Star contre Lens !

Dans : Coupe de France.

Le Red Star a éliminé le RC Lens ce samedi en Coupe de France (3-2). Un match qui s'est joué devant une trentaine de supporters du club de la région parisienne malgré l'interdiction.

Il s'est passé deux événements ce samedi au stade Bauer de Saint-Ouen où le Red Star recevait le RC Lens en 16e de finale de la Coupe de France. Menés 1-2 par les Sang et Or jusqu'à la 84e minute du match, les pensionnaires de National ont renversé la situation en s'imposant finalement 3-2 grâce à un dernier but à l'ultime minute signé Dzabana (90e+2). Une victoire que le Red Star a fêté avec....ses supporters. En effet, contre toute attente, près de 30 fans du club étaient présents derrière un but et ont célébré l'exploit de leur équipe sans aucune problème. De quoi forcément faire du bruit au moment où les rares matches de football autorisés à se disputer doivent l'être à huis clos et que le gouvernement a demandé à la population d'éviter ce genre de rassemblement.