CdF : Blas dompte l'OL, Nantes revient en finale !

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, demi-finale

Stade de la Beaujoire

Nantes-OL 1-0

But : Blas (57e)

Submergé pendant 90 minutes par Nantes, l'OL est éliminé de la coupe de France 1-0. Ludovic Blas a forcé la décision de la demi-finale d'un geste de génie.

Neuvième de Ligue 1, l'OL jouait au gros à la Beaujoire ce mercredi soir. L'Europe bien sûr mais surtout un trophée, ce qui lui manque depuis 2012. Mais, en face, Nantes n'était pas décidé à lui donner son titre. Les Canaris entamaient la rencontre tambour battant. Sur leur premier corner, Castelletto envoyait une superbe reprise repoussée par miracle par Lopes (2e). Les Lyonnais prenaient ensuite possession du ballon mais restaient trop stériles face à une équipe nantaise agressive. Nantes faisait frissonner ses supporters. Sur un raté de Lovren, Blas venait heurter Lopes puis sa frappe était repoussée sur la ligne par le défenseur croate. Opportuniste, Moutoussamy mettait le ballon au fond mais le but était refusé pour hors-jeu (32e). L'OL était en souffrance et pouvait remercier son gardien portugais d'être vigilant.

Après le repos, les difficultés lyonnaises persistaient et les occasions nantaises elles aussi. Mohamed était proche de profiter d'une incompréhension entre Lopes et Lovren pour glisser le ballon au fond (47e). Lopes était énorme depuis le coup d'envoi mais il butait finalement sur un os nommé Ludovic Blas. Servi par Centonze, le meneur nantais réalisait un enchaînement contrôle-frappe de génie pour fusiller le Portugais. Derrière, la réaction de l'OL était faible et c'est même Nantes qui passait proche du 2-0 via Moutoussamy (79e) dont la frappe enroulée frôlait le cadre de Lopes. Barcola s'offrait néanmoins une belle occasion mais Lafont venait s'interposer dans ses pieds (86e). Insuffisant pour priver Nantes d'une deuxième finale de coupe de France en deux ans. Grosse désillusion pour l'OL dont la saison semble bel et bien ratée désormais.