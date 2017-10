Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Héroïque contre le Real Madrid mardi en Ligue des Champions, Hugo Lloris a permis à Tottenham d’accrocher le match nul (1-1) à Santiago Bernabeu. Seulement battu par Cristiano Ronaldo sur penalty, le gardien des Spurs a fait le show !

Le Portugais pourra confirmer, lui qui a vu sa demi-volée et sa frappe croisée détournées par le Français alors que le public madrilène était déjà prêt à applaudir CR7. Et que dire de son arrêt réflexe à bout portant sur la tête de Karim Benzema ! Résultat, le capitaine de Tottenham a logiquement été élu homme du match par l’UEFA, avant de recevoir les compliments de Zinédine Zidane en personne. « Ça ne me surprend pas, Lloris a fait le match qu’il fallait faire », a réagi l’entraîneur du Real, évidemment moins bavard que son homologue Mauricio Pochettino.

« Hugo a fait un grand match. Ce soir (mardi), nous avons eu l'opportunité de voir les raisons pour lesquelles je répète qu'il fait partie des meilleurs au monde. Il a été fantastique, a lâché le manager londonien. (...) Tout le monde doit lui rendre hommage. Souvent en Premier League, on en a discuté et je vous le disais et aujourd’hui vous avez l’opportunité de voir pourquoi il est l’un des meilleurs au monde. » En effet, la presse anglaise a apprécié, comme le prouve la Une du Mirror Sport qui félicite « Hugo Boss ».