Vladimir Poutine à Toulouse-Liverpool, les Anglais hallucinent

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Toulouse était en feu contre Liverpool, dont les supporters n'ont pas compris comment ils ont pu perdre ce match (3-2). Ils n'ont pas non plus compris l'hommage d'avant-match à un classique du cinéma français.

Après sa victoire 5-1 lors du match aller à Anfield, Liverpool espérait bien confirmer sa supériorité évidente sur les Violets. Mais dans un match complètement fou du début à la fin, ce sont les Toulousains qui se sont imposés 3-2, avec un but refusé aux Reds au bout des arrêts de jeu pour une main qui a eu beaucoup de mal à être sifflée, même avec l’aide de la VAR. Un scénario de dingue qui a laissé les joueurs anglais et leurs supporters médusés, sachant que la victoire des troupes de Jurgen Klopp était tout de même attendue du côté de Liverpool. Mais dans une ambiance survoltée, le vainqueur de la Coupe de France a fait honneur à son rang, poussé par des supporters chauds et même décomplexés.

Un tifo qui ne dépasse pas les frontières

Cela s’est vu avant même le coup d’envoi, avec l’accueil des joueurs dans un tifo haut en couleurs et résumant l’état d’esprit de la rencontre. C’était en effet un hommage au célèbre Jean-Claude Dusse, personnage du film « Les Bronzés font du ski » et qui donnera ce célèbre conseil « Sur un malentendu, ça peut marcher », sous-entendant que les chances sont infimes, mais qu’on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Au coeur de ce tifo, la tête reconnaissable de Jean-Claude Dusse, alias Michel Blanc bien sûr. Reconnaissable, pour les Français tout du moins, car Les Bronzés font du Ski a beau être une comédie classique dans l’hexagone, ce film n’a pas réellement dépassé les frontières et les premières réactions des supporters de Liverpool, dans le stade ou sur les réseaux sociaux en voyant le match à la télévision, ont été déroutantes. En effet, nombreux se sont demandés si l’animation des supporters ne mettait pas en avant, Vladimir Poutine, le président russe. « Pourquoi ils ont mis un portrait de Poutine ? », « on dirait Poutine en portrait géant », « ça ne peut pas être Poutine quand même », se sont étonnés des suiveurs anglais, qui se sont vus ensuite expliquer qu’il s’agissait d’un acteur français.

Ils ont transformé Jean-Claude Dusse en Vladimir Poutine https://t.co/VopgDwYpSL — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) November 9, 2023

Mais le fait que les supporters ne soient pas parvenus à déplier intégralement le tifo pendant quelques instants, a en effet provoqué cette référence étonnante à Vladimir Poutine pour ceux qui n’avaient pas la référence.