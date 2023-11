Super jeudi, la France fait une énorme remontada

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Après un début de semaine inquiétant avec la défaite du PSG et surtout celle de Lens face aux Néerlandais du PSV Eindhoven, jeudi a été le jour de la rédemption pour le football français.

D’habitude, l’Europa League met en lumière les difficultés des clubs tricolores mais cette fois-ci, Rennes, en infériorité numérique, Toulouse, face à Liverpool, et l’OM en déplacement à Athènes, ont tous été impériaux. Lille a empêché le carton plein en concédant le nul à Bratislava mais le bilan demeure donc très positif. D’autant que l’Ajax, Alkmaar et le Feyenoord plus tôt dans la semaine se sont inclinés. Résultats, les clubs français, qui avaient vu leur écart grimper, ont désormais doublé les Pays-Bas au classement de la saison, remontant à la 8e place, même si c’est encore loin des grands championnats.

Et sur le classement des cinq dernières saisons, véritable référence en vue des places en Ligue des Champions pour les années à venir, la France et les Pays-Bas sont désormais quasiment à égalité. En effet, si les Français restent 6e, c’est pour 0,003 point, avec 57.497 points contre 57.500 pour les Bataves. La remontée est bien là, même s’il reste encore un tout petit écart à combler dans les semaines à venir.