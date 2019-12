PSG et OL, seuls clubs français de niveau européen

Dans : Coupe d'Europe.

Les matchs européens sont terminés pour 2019, et tous les regards sont désormais tournés vers lundi prochain et le tirage au sort des phases finales des deux Coupes d’Europe.

Pour les clubs français, l’ambiance est plutôt morose avec l’élimination de tous les candidats en Europa League, et les seules qualifications du PSG et de l’OL en Ligue des Champions. Deux clubs qui parviennent à maintenir la tête au-dessus de l’eau pour l’indice UEFA tricolore. Et cela ne date pas de cette saison. Ce n’est donc pas un hasard de voir que Paris et Lyon sont les deux seuls clubs français dans le Top20 du classement final européen pour l’année 2019, dévoilé par l’UEFA.

Le PSG, toujours très régulier en poule mais qui ne parvient pas à aller loin chaque saison, profite toutefois de ses points accumulés pour se retrouver en 7e position, avec 102 points, juste devant Liverpool. Il faut descendre 10 positions plus bas pour retrouver l’OL, calé entre la Roma et Porto, en 17e place avec 75 points. Derrière, c’est le néant ou presque, puisque dans le Top100, on retrouve Monaco qui profite encore un peu de sa demi-finale en 2017 pour se retrouver 35e. L’OM prend la 50e place grâce sa finale d’Europa League en 2018. Ensuite, seuls Saint-Etienne, 68e et Rennes, 96e, trouvent leur place dans les clubs classés. Un classement qui symbolise en tout cas plutôt bien la pauvreté des résultats des clubs français sur la scène européenne de ces dernières années.