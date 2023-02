Vinicius au sommet, Madrid n'a plus besoin de Mbappé

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé, Vinicius Junior a sonné la révolte du Real Madrid face à Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Au moment où le Real Madrid avait un genou à terre et accusait un retard de deux buts après seulement quinze minutes, un joueur madrilène y croyait encore et a tout relancé. Il s’agit de Vinicius Junior, auteur d’un incroyable doublé en l’espace de quelques minutes et qui a totalement relancé le match, que le Real Madrid a ensuite gagné de manière écrasante (2-5). Homme fort des Merengue cette saison, le Brésilien s’impose peu à peu comme l’atout offensif n°1 du Real Madrid… devant Karim Benzema. Et ce n’est pas Carlo Ancelotti qui va calmer l’enflammade générale sur Vinicius puisque face à la presse après la victoire de son équipe, l’entraîneur italien du Real Madrid a encensé « Vini Jr » en déclarant qu’il était actuellement l’attaquant le plus décisif en Europe. De jolis compliments de la part de Carlo Ancelotti, qui place donc Vinicius devant Haaland, Benzema ou encore Mbappé.

Carlo Ancelotti encense Vinicius Jr

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

« Vinicius est actuellement le joueur le plus décisif du monde. Il n’y aucun autre joueur avec une telle consistance. En ce moment, c’est le plus décisif. J’espère qu’il va continuer comme ça » a savouré Carlo Ancelotti, appréciant la progression incroyable de Vinicius, avant de poursuivre. « On a beaucoup souffert au début. On ne peut pas commencer des matches comme ça. Heureusement cette équipe sait garder la tête froide. On a été très efficaces devant et à chaque fois qu'on a réussi à se sortir du pressing de Liverpool, on a été capables de se créer des occasions. Rodrygo, Vinicius et Karim (Benzema) étaient très affûtés et concentrés » a analysé l’entraîneur du Real Madrid, qui sait que le Real Madrid dispose désormais d’un avantage considérable dans l’optique du match retour. Mais Carlo Ancelotti est bien trop expérimenté pour crier victoire tant que la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions n’est pas définitivement acquise.