LdC : Enervé, le Real Madrid explose Liverpool !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale aller

Anfield

Liverpool-Real Madrid 2-5

Buts : Nunez (4e), Salah (14e) pour Liverpool, Vinicius (21e, 36e), Militao (47e), Benzema (55e, 67e) pour le Real Madrid

Mené 2-0 par Liverpool au bout d'un quart d'heure, le Real Madrid a su réagir en champion d'Europe qu'il est. Les Merengues ont finalement corrigé les Reds 5-2 avec un doublé de Karim Benzema.

Neuf mois après la funeste soirée du Stade de France et la finale de C1 remportée par le Real, Madrilènes et Scousers se retrouvaient à Anfield. Mal en point en Premier League, Liverpool avait à cœur de faire une grosse prestation et le montrait d'entrée. Déchaînés, les Reds marchaient sur le Real avec un premier but signé Nunez après moins de 4 minutes. L'Uruguayen gratifiait le public d'une belle talonnade. Salah était insaisissable et perforait sans cesse la défense espagnole. C'est finalement Courtois qui lui offrait le deuxième but après une glissade coupable. A la rue, le Real se relançait grâce à un exploit de Vinicius, lequel slalomait entre les défenseurs avant d'envoyer une grosse frappe dans le petit filet opposé.

4 - Le Real Madrid est la 1re équipe à marquer 4 buts sur la pelouse de Liverpool en compétition européenne. Écrasant. #LFCREAL pic.twitter.com/kKk7C4yAI5 — OptaJean (@OptaJean) February 21, 2023

Courtois s'est raté, Alisson en fait de même

Cela faisait tourner le match. Le Real était plus pressant et allait finalement pousser Alisson à la faute. Le portier des Reds dégageait un ballon sur Vinicius dont le contre lui offrait un doublé. Rodrygo ratait même le troisième but de peu avant le repos mais c'était partie remise pour les Merengues. Sur un coup-franc excentré moins de 2 minutes après le repos, Modric trouvait Militao esseulé dans la boîte qui fusillait de la tête Alisson. Liverpool se rebellait mais les contacts dans la surface madrilène n'étaient pas sifflés malheureusement pour eux. Sur l'une de ces phases, le contre permettait à Benzema de faire le break, bien aidé par une déviation de Gomez. Le Français s'offrait un doublé par la suite, bien servi par Vinicius en contre. 5-2, un score sévère mais logique tant le Real Madrid a semblé plus consistant sur 90 minutes.