TV : Eintracht Francfort - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Par Alexis Rose

Après s’être remis dans le droit chemin en battant deux fois le Sporting Portugal, l’Olympique de Marseille ambitionne de faire un bon résultat en Allemagne pour croire encore plus à une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour Eintracht Francfort - OM ?

Avant la réception de Tottenham le 1er novembre prochain au Vélodrome, le club phocéen doit faire un bon résultat face à l’Eintracht Francfort pour au moins conserver sa deuxième place, histoire d’avoir son destin en mains lors de la dernière journée de la phase de groupes. Mais pour cela, l’OM devra faire un gros match au Deutsche Bank Park. Une rencontre qui se jouera ce mercredi 26 octobre à 21 heures et qui sera arbitrée par l'Espagnol Jesus Gil Manzano.

Sur quelle chaîne suivre Eintracht Francfort - OM ?

Comme d’habitude, le match européen de Marseille sera co-diffusé sur deux chaînes sportives françaises. Puisque Canal+ et RMC Sport 1 feront de cette affiche un grand rendez-vous de cette semaine football. Sur RMC, les commentaires seront assurés par Jérôme Sillon et Éric Di Méco, alors que Thomas Desson sera en bord terrain. Sur Canal, Paul Tchoukriel et Sidney Govou seront aux commentaires, alors que le rôle de bord terrain sera assuré par Laurent Paganelli.

La compo probable de l’OM contre l’Eintracht Francfort :

Deuxième du Groupe D avec six points, soit une unité derrière Tottenham, à égalité avec le Sporting et deux longueurs devant Francfort, l’OM doit faire un bien meilleur résultat qu’au match aller (0-1) pour espérer viser la phase finale de la C1. Pour cela, Marseille devra retrouver de la confiance après deux défaites de suite en championnat, contre le PSG (0-1) et Lens le week-end dernier (0-1). En tout cas, pour tenter de dominer l’équipe de l’ancien Nantais Randal Kolo Muani, Igor Tudor pourra compter sur un groupe presque au complet, vu que seuls Bailly et Gueye sont absents en plus de Dieng et Touré, non-qualifiés.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Alexis Sanchez, Harit.