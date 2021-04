TV : Les matchs du PSG en clair sur TF1 ?

Dans : Ligue des Champions.

Qualifié pour le dernier carré de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain devrait avoir droit à une diffusion en clair de ses prochains matchs européens sur TF1.

Pour la dernière saison de son contrat avec l’UEFA, RMC Sport se régale puisque tout comme l’an passé le Paris Saint-Germain va loin en Ligue des champions. Preuve de l’énorme intérêt des téléspectateurs pour le parcours de Neymar, Mbappé et leurs coéquipiers, ils étaient 938.000 mardi soir devant la chaîne cryptée pour suivre la qualification du PSG face au Bayern Munich. Un tout petit moins que lors de la victoire 4 à 1 du Paris SG au Camp Nou face au FC Barcelone, mais plus que la semaine passée pour le match aller à l'Allianz Arena. Mais il s’agit probablement du chant du cygne pour le média du groupe Altice, puisque des négociations seraient actuellement en cours entre les dirigeants de RMC Sport et TF1 afin que la Une puisse diffuser, en clair, les demi-finales de la Ligue des champions entre le PSG et Manchester City ou le Borussia Dortmund.

Deux affiches prévues fin avril et début mai, avec le match aller au Parc des Princes. L’Equipe annonce qu’outre ces demi-finales, TF1 pourrait également s’offrir la finale de la Ligue des champions, RMC Sport ayant l’obligation légale de trouver une chaîne en clair pour cette rencontre. Les supporters du Paris Saint-Germain et l'ensemble des amateurs de football devraient donc pouvoir suivre la suite et la fin du parcours du PSG en C1 totalement en clair, sans avoir à s'abonner à la chaîne, ou à trouver un lien de streaming plus ou moins fiable. Reste à finaliser l'accord, mais tout va pour l'instant dans le sens d'une finalisation rapide entre les deux chaînes.