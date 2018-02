Real : Cristiano Ronaldo dévoile l'atout secret pour sortir le PSG

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG, Liga.

Alors qu'il sera l'un des hommes clés du duel entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo est passé au confessionnal.

Suite à un début de saison plus que mitigé du côté du Real Madrid, Cristiano Ronaldo revient peu à peu au top de sa forme. Auteur d'un triplé samedi dernier lors de la victoire de son équipe contre la Real Sociedad en Liga (5-2), l’attaquant portugais est redevenu une machine à buts depuis la fin du mois de janvier, puisqu'il a inscrit sept réalisations lors de ses quatre derniers matchs. Un retour au premier plan qui coïncide avec l'arrivée de la phase finale de la Ligue des Champions, qui débutera mercredi au Bernabeu face à Paris en huitième de finale aller. Ce choc, CR7 l'attend avec grande impatience et avoue qu'il y a un élément qui pourrait s'avérer décisif : il s'agit de l'expérience que lui et son équipe possèdent dans cette compétition.

« Je cherche toujours à montrer mon meilleur niveau, mais parfois les choses ne vont pas comme nous le voudrions, mais l’expérience m’a appris que nous devons continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs. Nous allons jouer contre une grande équipe avec d’excellents joueurs, que nous respectons beaucoup. C’est une double confrontation entre le Real Madrid et le PSG qui peut marquer une saison entière. Mais nous avons déjà montré que le Real Madrid a un groupe très fort et uni, avec beaucoup d’expérience dans cette compétition. Nous devons être très concentrés et jouer deux très bons matchs pour progresser en Ligue des Champions », a avoué, sur le site Goal, le Ballon d'Or, qui aura donc à cœur de confirmer ses bonnes dispositions pour sortir le PSG de la C1, mais aussi pour faire taire les critiques autour de lui.