PSG, OL, Real, Barça… Ils préparent une nouvelle C1 en coulisse

A l’occasion de leur récente réunion à Genève, l’Association européenne des clubs (ECA) et l’UEFA ont notamment évoqué l’avenir de la Ligue des Champions.

Même si le sujet n’est jamais ouvertement évoqué, certains militent pour un changement radical de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. La Cadena COPE confirme et révèle les réelles intentions des deux instances en vue de l’édition 2024. Pour commencer, la C1 se disputerait toujours entre 32 équipes, cette fois réparties en quatre groupes avant la phase finale.

Et ce n’est pas le plus étonnant. Toujours selon la radio espagnole, les rencontres se joueraient le samedi ou dimanche à 21 heures, voire à 15 heures pour favoriser la diffusion en Asie. Ce qui obligerait les championnats à décaler leurs matchs au mardi ou mercredi. Et à réduire le nombre de participants dans les premières divisions.

Des droits TV hallucinants !

Bien sûr, il y aurait un énorme avantage financier puisqu’une équipe comme le Real Madrid, qui touche environ 140 M€ de droits TV par an grâce à la C1, pourrait gagner jusqu’à 900 M€ ! Il n’empêche que le patron du foot espagnol Javier Tebas est contre, lui qui se bat contre le développement de ce projet initié par 16 clubs européens, dont les plus grands cadors ainsi que le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais en France.